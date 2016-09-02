搭抓寶熱 刑警巧扮「大尾道人」專抓詐騙鬼！

2016-09-02 15:03

〔記者邱俊福／台北報導〕刑事局為強化反詐騙宣導，這次搭抓寶可夢熱潮，由刑警巧扮「大尾道人」拍攝宣導短片，內容為農曆七月（俗稱鬼月）結束後出外降妖伏魔，將詐騙、毒品和竊盜等妖魔鬼怪全部抓起來，更用特製降魔符咒教導民眾如何預防這些犯罪的侵害。

影片由刑事局預防科偵查員陳志華扮演的道士自稱為「大尾道人」，一身道士服加上木劍，拿出科技化的羅盤（平板電腦）尋找四處作怪的鬼怪，中途陸續遇到「解除分期付款」、「假援交」、「猜猜我是誰」等類型的詐騙，以及毒品、竊盜等犯罪。

內容詳細介紹這些犯罪手法，如解除分期付款詐騙會要求被害人到就近ATM操作解除設定、假援交詐騙會誘騙被害人購買遊戲點數交付、甚至是周遭朋友使用同儕壓力迫使被害人吸食毒品而染上毒癮，都描述地十分生動。影片將會PO在刑事局官網、CIB局長粉絲頁、警光新聞雲、youtube刑事局官方帳號、165官方網站、165line官方帳號，供民眾點閱。

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