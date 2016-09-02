| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
南部5縣市發豪、大雨特報 後港國中淹水30公分 總統府收到疑似爆裂物包裹 防爆小組處理中 國內大廠推出以玻璃製成的安心奶瓶 小週末時間 直擊「恬」心名模
 首頁 > 社會

搭抓寶熱 刑警巧扮「大尾道人」專抓詐騙鬼！

2016-09-02  15:03

〔記者邱俊福／台北報導〕刑事局為強化反詐騙宣導，這次搭抓寶可夢熱潮，由刑警巧扮「大尾道人」拍攝宣導短片，內容為農曆七月（俗稱鬼月）結束後出外降妖伏魔，將詐騙、毒品和竊盜等妖魔鬼怪全部抓起來，更用特製降魔符咒教導民眾如何預防這些犯罪的侵害。

影片由刑事局預防科偵查員陳志華扮演的道士自稱為「大尾道人」，一身道士服加上木劍，拿出科技化的羅盤（平板電腦）尋找四處作怪的鬼怪，中途陸續遇到「解除分期付款」、「假援交」、「猜猜我是誰」等類型的詐騙，以及毒品、竊盜等犯罪。

內容詳細介紹這些犯罪手法，如解除分期付款詐騙會要求被害人到就近ATM操作解除設定、假援交詐騙會誘騙被害人購買遊戲點數交付、甚至是周遭朋友使用同儕壓力迫使被害人吸食毒品而染上毒癮，都描述地十分生動。影片將會PO在刑事局官網、CIB局長粉絲頁、警光新聞雲、youtube刑事局官方帳號、165官方網站、165line官方帳號，供民眾點閱。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

廣告
  • 刑警巧扮「大尾道人」拍攝的反詐宣導短片。（記者邱俊福翻攝）

    刑警巧扮「大尾道人」拍攝的反詐宣導短片。（記者邱俊福翻攝）

  • 刑警巧扮「大尾道人」拍攝的反詐宣導短片。（記者邱俊福翻攝）

    刑警巧扮「大尾道人」拍攝的反詐宣導短片。（記者邱俊福翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 刑事局 反詐騙
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧鳳梨醬鱈魚
焗烤蔬菜番茄
新鮮米挑選訣竅
微波迷思大破解
轉寄

標題：搭抓寶熱 刑警巧扮「大尾道人」專抓詐騙鬼！


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月2日‧星期五‧丙申年八月初二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.