偷摸女子大腿 色狼假意道歉又襲胸

2016-09-02 14:24

〔記者陳慰慈／新北報導〕待業中的陳姓男子，去年12月深夜，見女子獨自一人走在馬路上，竟起了色念，以手偷摸女大腿，性騷擾得逞，女子嚇得大聲喝斥，陳男竟假意向女子道歉，藉機靠近對方伸出鹹豬手「抓奶」，女子出手制止與陳男發生拉扯，陳男又趁混亂場面多摸了女子胸部好幾次，女子氣得報警，警方調閱監視器畫面循線將陳男逮捕。

新北地院審理時，陳男坦承犯行，法官認為陳男行為造成夜歸女子的心靈恐懼與陰影，今依性騷擾防治法判陳男拘役30日，得易科罰金3萬元；又對女子強制猥褻，處有期徒刑6月，得易科罰金18萬元，仍可上訴。