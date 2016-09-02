拖救變被救 玉豐春號漁船拖帶一波三折

2016-09-02 14:33

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕日前在七美外海發生擦撞、漂流64小時在金門外海發現的玉豐春號漁船，許姓船長離奇陳屍在活水艙內，因已完成採證，檢警發還給家屬，由金門拖回澎湖，但過程卻又一波三折，協助拖帶漁船竟失去動力，可能是船長沉冤待雪。

澎湖海巡隊調查指出，8月23日上午8時40分，「玉豐春」（船長許阿件）漁船家屬報案，稱該船與「年豐富66號」漁船，在七美西南3海浬發生碰撞後失去聯繫。8月25日晚間9時50分在金門南35海浬處，被澎湖「聖合發」漁船發現，「玉」船船艙進水，許姓船長陳屍活水艙，由於「玉」船海域距離金門較近，由金門海巡隊帶回金門料羅港。

9月1日下午1時55分金門海巡隊通知，玉號漁船已經完成採證，由檢警發交家屬，並由PP-3573艇護送至海峽中線與澎湖PP-6007艇交接戒護。1日下午4時45分警艇回報「豐福滿」拖帶「玉豐春」漁船至西嶼西北24浬因離合器斷裂失去動力，警艇在旁戒護，同時玉號漁船家屬緊急聯繫七美籍「振瑞發88號」漁船協助拖救。

「振瑞發88號」漁船在1日深夜11時45分抵達目斗嶼西北24浬與「玉豐春」及「豐福滿」漁船會合並開始拖帶；今日上午7時玉號漁船進水未改善，為考量人員安全及西嶼外海域海象不佳，因此請友船「廣隆興1號」抵達小門西北7浬，接手拖帶「玉豐春」漁船於上午10時55分就近前往小門漁港完成拖帶任務，另「振瑞發88號」拖帶「豐福滿」漁航前往七美漁港檢修。

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