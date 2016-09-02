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按摩店小姐要穿「低胸、露乳溝」 負責人妨害風化罪起訴

2016-09-02  14:12

［記者鄭淑婷／桃園報導］38歲吳姓男子被警方查獲，在桃園市經營「半套」色情按摩店，吳男偵訊時否認犯行，推稱是旗下小姐的個人行為，與店家沒有任何關係，不過，按摩小姐證稱公司規定「要穿低胸裝、細肩帶小可愛，露出乳溝」，才能吸引客人上門，男客也證明按摩小姐的確穿很辣，桃園地院法官審結依妨害風化罪判處吳男4個月徒刑，得易科罰金。

判決指出，吳男旗下的按摩女子都未接受過專業的按摩訓練，上班沒有穿正式的制服，穿著的衣服十分暴露，顯然只是為了吸引男客上門，並不是單純的按摩店。

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