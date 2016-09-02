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中信弊案密集提訊 今下午借提辜家大總管吳豐富

2016-09-02  14:18

〔記者錢利忠／台北報導〕特偵組偵辦中信金弊案，日前傳喚案發後被諭令1500萬元交保的辜家大總管吳豐富、中信管理處前經理張友琛等人，訊後認定吳豐富、張友琛涉違法調度中信約3億美元，將吳、張聲押禁見獲准，特偵組近日來密集提訊吳、張2人比對說詞，今天下午再次借提吳豐富，稍晚將開庭。

特偵組追查，94年紅火案爆發之前，中信金在92至96年間以子公司境外投資名義，將該集團資金層層轉匯至辜仲諒等人掌控的帳戶。今年6月9日，辜仲諒經特偵組漏夜偵訊並被諭令1億元交保後曾表示：「是一場誤會。」

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  • 特偵組近日來密集提訊吳、張2人比對說詞，今天下午再次借提吳豐富，稍晚將開庭。（資料照，記者李靚慧攝）

    特偵組近日來密集提訊吳、張2人比對說詞，今天下午再次借提吳豐富，稍晚將開庭。（資料照，記者李靚慧攝）

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