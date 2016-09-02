惡狼撞倒落單女騎士 劫財又性侵

2016-09-02 14:13

［記者鄭淑婷／桃園報導］35歲潘姓男子今年6月26日凌晨1點多，騎機車在桃園市觀音區隨機尋找落單女子，他在新華路附近產業道路發現夜歸女騎士，故意從後方撞倒女騎士搶走她的包包，再猛力搖晃女騎士的頭部，扯下安全帽、眼鏡後拖上他的機車踏板，將人重擊打昏載到附近空地性侵，潘男因太緊張無法勃起氣得將女騎士丟進草叢後逃逸，警方循車號逮人，桃園地檢署檢察官偵結將這名惡狼依強盜強制性交罪嫌起訴，潘男目前羈押桃園看守所。

起訴指出，潘男惡意撞倒女騎士後，搶走她的包包、得手現金5萬5000元、智慧型手機等財物，見女騎士人車倒地，他先把機車推進水溝，再將女騎士搖昏拖上機車重擊帶走，女騎士遭潘男以手指性侵，潘男想進一步因無法勃起作罷。

起訴指出，女騎士清醒後向路人求救報案，警方沿路調閱監視器循車號逮人，女騎士頭部、臉部、肩膀、四肢傷痕累累，腳趾有骨折，下體也有撕裂傷。