見警心慌急吞毒 警徒手挖毒救一命
2016-09-02 13:58
〔記者陳恩惠／台北報導〕桃園市1名42歳有毒品前科的黃姓男子，在台北交九轉運站搭車時，因行跡可疑遭警方盤查，黃男擔心自己已遭通緝，又要入獄，於是謊報弟弟的身分證號，沒想到資料有異，當員警進一步利用人臉辨識系統，黃嫌突然吞下1包不明白色粉末，員警見狀，立刻掐住黃男臉頰避免他吞下，徒手挖出毒品，整個過程意外被田男咬傷，所幸及時取出毒品救他一命。
台北市保安大隊第五中隊小隊長陳威嘉率警員簡永順、石博榮及李君翌4人，上週日（8月28日）下午4時40分，前往員執行巡邏勤務，於105年08月28日16時40分，在北市大同區市民大道一段209號的台北轉運站內簽巡。
發現站在購票窗口前的黃姓男子，看見巡邏警方神情很是慌張，引起注意，於是上前請他出示證件，黃男先是謊稱「沒帶ㄟ」，員警請他背出身分證號，使用警用行動電腦輸入查詢時，螢幕顯示的照片與黃男長相明顯有異。
當員警正以M-Police拍照，進行比對黃男臉部特徵，他突然將1小包不明白色粉末、疑似海洛因毒品塞進嘴巴，企圖湮滅罪證，在場員警大驚連忙將他的臉頰捏住、合力制伏在地，簡員見狀，奮力撐開黃男嘴巴，伸入他的口中，費一番氣力才將可疑粉末挖出，在旁圍觀的候車民眾看見員警奮力取毒，手指還手傷，只為救黃男一命，現場響起熱烈的掌聲。
警方初步檢驗，發現黃男持有的0.34公克粉末是一級毒品「海洛因」，隨後還在他的隨身側背包內起出使用過的2支注射針筒，黃男見事跡敗露，才俯首認罪。
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