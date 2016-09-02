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張俊宏私吞公司借款 背信罪再判7月

2016-09-02  14:26

〔記者張文川／台北報導〕全民電通前董事長張俊宏先前因挪用公司資金，被判刑2年7月，目前在監服刑中，今日再加一罪！他於2000年時，以全民電通轉投資的子公司「台灣大業」投資公司的名義，向遠雄集團創辦人趙藤雄、力晶半導體創辦人黃崇仁共借款2,400萬元後，私吞其中957萬元。台北地院依背信、違反商業會計法「不實憑證」等罪，判處張俊宏1年2月有期徒刑，因適用減刑條例，減為7月徒刑，並追徵沒收不法所得957萬元。可上訴。

判決指出，張俊宏1999年6月擔任全民電通董事長，2000年兼任台灣大業董事長，同年全民電通另一家子公司「環視多媒體」財務發生困難，發不出員工薪水，張俊宏為了解決困境，且本身也有龐大的私人債務，因此以台灣大業公司名義，向黃崇仁借錢2次，各借1,000萬、400萬元，又向趙藤雄商借1,000萬元，但張只實際匯入大業公司帳戶1,450萬元，卻私吞950萬元，事後張未經董事會決議，即填製不實憑證，開立大業公司的2,407萬元支票，還給趙藤雄、黃崇仁，使大業共損失957萬餘元。

張俊宏答辯說，公司職權分立，他只決定大方針，不可能逐一過問細節，把責任全推給大業的財務總監郭源泉。郭男也在此案被起訴，但合議庭調查後認定，大業公司的大、小章都由張俊宏保管，對資金調度有絕對的主導權，郭男並不知情，認定張俊宏違法獲取利益，損害公司利益，判張有罪，郭源泉無罪。

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  • 目前仍在監服刑的前全民電通董事長張俊宏，今日再因背信等罪，遭判刑7個月。（資料照，記者吳昇儒攝）

    目前仍在監服刑的前全民電通董事長張俊宏，今日再因背信等罪，遭判刑7個月。（資料照，記者吳昇儒攝）

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