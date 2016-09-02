高雄港發現一具男性浮屍 身份待確認

2016-09-02 13:46

［記者黃旭磊／高雄報導］高雄港務警察總隊今天上午6點50分許，於高雄港42號碼頭海域發現一具男性浮屍，港警駕乘巡邏艇撈起浮屍，身份待確認。

高雄港警總隊一港口中隊及機動中隊派員打撈，警方指出，死者年約50歲，高約170公分，著紫色上衣、黑色長褲、穿藍黑相間綠色鞋帶運動鞋，短髮，大體已送至高雄市立殯儀館冰存，落水死亡等相關原因仍待調查，呼籲家屬出面指認。

警方表示，顧全亡者大體完整及尊嚴，以L型打撈架實施打撈保全大體，呼籲民眾生命可貴，注意自身安全，如遇問題請多利用勤務指揮中心（07）521-5050協助處理。