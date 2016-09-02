貨車「騎」機車 老翁慘卡車底拖行20米
2016-09-02 13:59
〔記者劉濱銓／南投報導〕今日中午在南投市東山路與中興路口，1名76歲黃姓老翁騎機車要左轉過馬路時，不慎與後方貨車發生擦撞，老翁遭撞後連人帶車卡在車底，貨車則「騎上」機車，推行20公尺才停下來，警消到場趕緊協助老翁脫困，現已送往署立南投醫院急救。
警方表示，老翁被救出後左腿骨折，臉部也有擦傷，傷勢不輕，初步研判應是未注意號誌才會釀禍，至於是騎機車的老翁未依規定行駛，或是貨車司機未注意車前狀況，詳細肇因還待進一步調查。
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