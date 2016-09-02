松山車站爆炸案賠償遙遙無期 家屬心力交瘁

2016-09-02 13:16

〔記者盧賢秀／基隆報導〕今年7月7日松山車站車廂爆炸的傷者，今天在市議會控訴，相關復健經費須家屬墊付，還有張姓夫妻雙雙受傷無法工作，相關賠償與復健工作漫長，但台鐵至今都沒有給家屬一個解決方案，傷者與家長無所適從。

議長宋瑋莉希望基隆市政府和中央能夠成立單一窗口，協助受傷者和家屬在工作、生活和補償能獲得實質的幫助。

台鐵松山車站爆炸案，基隆共有6位傷者，其中張姓1家4口受傷，廖姓婦人日前才出院返家，雙腳雖可行走，還須持續復健，先生為了照顧她無法工作，幾個月都沒有收入。

余姓現役軍入，8月中旬已經出院，臉部和雙手必須穿壓力衣，9月1日已返回部隊報到，但家屬擔憂部隊環境和設備會不會影響復健。

余父表示，醫療費由台鐵支付，但返家後復健的費用都由家屬墊付，已經花了十餘萬元，向台鐵申請1週了也沒下文，家屬也很無奈。

議長宋瑋莉表示，家屬和傷者這些日子身心俱疲，經常向她服務處詢問有關事宜，希望中央或市府成立單一窗口協助解決。

基隆市府社會處社會救助科長蔡惠貞表示，社會處指派社工1對1輔導，了解他們的需求，希望台鐵儘速跟家屬說明清楚後續復健與意外保險如何給付。

台鐵運務處處長張錦松說，台北運務段除安排特、一等站長負責駐點醫院做好慰問關懷工作，每週召開專案會議反映傷者需求，至今已先行墊付所有受傷旅客醫療費用141萬餘元，後續賠償事宜正審議中。

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