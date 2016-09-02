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混凝土車衝下8米深山谷 駕駛輕傷

2016-09-02  13:09

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣竹崎鄉奮起湖山區，今天中午12點45分左右，傳出混凝土車衝下8米深的山谷，奮起湖消防分隊趕往救援中。

奮起湖消防分隊91與71相繼抵達現場，由71車救出39歲男性駕駛，再由91車送往石棹醫療站急救，初步檢視男子意識清楚、臉部有擦傷。

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