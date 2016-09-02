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竹警宣戰！追捕偷倒垃圾者如辦重大刑案

2016-09-02  12:53

［記者黃美珠／竹縣報導］新竹縣警局局長溫枝發下令，從維護廣義的社會治安角度出發，新竹縣內不容許有任意的偷倒行為出現，只要發生就比照重大刑案追查！今天早上他因此到竹北警分局致贈破案獎金，嘉勉昨天迅速查獲涉嫌偷丟死雞屍體數袋到新豐鳳坑漁港污染環境的66歲黃姓男子。

警方直言，儘管他們調閱路口監視器發現黃男8月29日下午3點多，開著車斗內載運有疑似裝有雞屍的小貨車，沿著鳳鼻隧道北端、南下車道旁產業道路開往鳳坑漁港去。

但是黃男只承認過去1週內，因所養的雞突然暴斃，把雞屍偷偷丟在養雞場附近的排水溝內，但並沒有偷丟去鳳坑漁港，警方等單位查扣的雞屍也不是他的。

縣府表示，黃男屬於未達應辦理牧場登記標準的零星飼養戶，其丟棄行為初步研判應屬一般廢棄物。

不過全案還待家畜疾病防治所送檢的檢體報告出爐，萬一雞屍存有傳染性疾病，且有危害人體健康導致生病之虞，黃男行為也就有觸犯刑罰之虞。

警局局長溫枝發說，偷倒廢棄物的行為侵害的是社會公眾的利益，損害的是國土、環境，雖然主要的權責機關不在警察，但是新竹縣警方願意用比照重大刑案的方式全面協助主管機關追查，間接也對其他治安事件有嚇阻的效用。

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  • 新竹縣警局局長溫枝發（左）今天早上頒獎表揚追查偷丟死雞屍體有功的員警。（記者黃美珠攝）

    新竹縣警局局長溫枝發（左）今天早上頒獎表揚追查偷丟死雞屍體有功的員警。（記者黃美珠攝）

  • 新竹縣警局局長溫枝發強調，查緝偷倒廢棄物如追捕重大要犯，這是基於維護廣義的社會治安出發。（記者黃美珠攝）

    新竹縣警局局長溫枝發強調，查緝偷倒廢棄物如追捕重大要犯，這是基於維護廣義的社會治安出發。（記者黃美珠攝）

  • 8月29日被人發現偷丟在鳳坑漁港的2袋死雞屍體。（圖由警方提供）

    8月29日被人發現偷丟在鳳坑漁港的2袋死雞屍體。（圖由警方提供）

  • 新豐鄉公所清潔隊把被偷丟在漁港內的死雞屍體打包清運掉。（圖由警方提供）

    新豐鄉公所清潔隊把被偷丟在漁港內的死雞屍體打包清運掉。（圖由警方提供）

  • 警方調閱路口監視器循線發現黃男駕駛小貨車涉嫌偷丟。（圖由警方提供）

    警方調閱路口監視器循線發現黃男駕駛小貨車涉嫌偷丟。（圖由警方提供）

  • 家畜疾病防治所在黃男養雞場外採檢雞屍。（圖由警方提供）

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  • 竹北警方到黃男養雞場，對場內雞隻、其小貨車等蒐證。（警方提供）

    竹北警方到黃男養雞場，對場內雞隻、其小貨車等蒐證。（警方提供）

  • 竹北警方到黃男養雞場，對場內雞隻、其小貨車等蒐證。（警方提供）

    竹北警方到黃男養雞場，對場內雞隻、其小貨車等蒐證。（警方提供）

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