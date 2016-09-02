騎士直行撞上轉彎小黃 人驚呆坐引擎蓋

2016-09-02 12:53

［記者陳薏云／新北報導］昨晚11時許，22歲張姓男子騎車行經中和區中和路時，與對向準備左轉的計程車相撞，巨大的衝撞聲響嚇壞附近住戶，所幸張男騎乘的機車雖因撞擊力道太大，以至零件散落一地，但人倒是穩穩地滾上小黃引擎蓋，警消到場後，發現張男手部及身體多處擦挫傷，並無生命危險，車禍原因仍待釐清。

警方初步調查，64歲潘男開著小黃，準備從中和路左轉中和路360巷，卻與直行中和路的對向潘姓騎士相撞。潘男遭撞後一度坐在引擎蓋上，隨後感到不適跪在地上，所幸僅手部及身體多處擦挫傷，並無生命危險，詳細車禍原因仍待釐清。