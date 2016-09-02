家樂福失火冒煙 警：修冷氣釀災

2016-09-02 12:41

〔記者陳恩惠／台北報導〕台北市重慶北路上的家樂福大賣場，今天中午驚傳火警，民眾看見南側入口冒出大量濃煙，趕緊打119求救，消防隊趕往灌救，才發現是修冷氣釀災，所幸已自行排除，並無民眾受困情形。

台北市消防局119勤指中心今天中午12時4分據報，民眾表示，看到家樂福重慶店的大門冒出濃煙，由於正值中午用餐時間，賣場一樓有多家餐飲名店，消防局不敢大意，派出水箱車6輛、雲梯車2部及救護車1 輛，共出動21名消防救災救護人員，所幸抵達時，商家已自行排除。