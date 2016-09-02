囂張屁孩！騎車鳴笛燃信號彈「路過」派出所

2016-09-02 12:39

［記者陳薏云／新北報導］31日晚間11時許，多輛機車從中和區員山路南往北方向行駛，大肆鳴按喇叭，並手持疑似信號彈的燃放物，一路逆向超車，途中更行經員山派出所，卻毫不收斂，讓網友氣得PO網表示：「根本無視法規，公然挑戰警方！」

圓山派出所長張環麟表示，當晚雖無接獲報案，事後立即主動調閱監視器偵辦，已鎖定其中3輛機車車牌，並連絡車主到案說明，將依道路交通管理處罰條例，針對影片中明顯逆向裁罰600到1800元；未戴安全帽裁罰500元。另燃放信號彈部分，也將約談車主到案，並依公共危險送辦。