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囂張屁孩！騎車鳴笛燃信號彈「路過」派出所

2016-09-02  12:39

［記者陳薏云／新北報導］31日晚間11時許，多輛機車從中和區員山路南往北方向行駛，大肆鳴按喇叭，並手持疑似信號彈的燃放物，一路逆向超車，途中更行經員山派出所，卻毫不收斂，讓網友氣得PO網表示：「根本無視法規，公然挑戰警方！」

圓山派出所長張環麟表示，當晚雖無接獲報案，事後立即主動調閱監視器偵辦，已鎖定其中3輛機車車牌，並連絡車主到案說明，將依道路交通管理處罰條例，針對影片中明顯逆向裁罰600到1800元；未戴安全帽裁罰500元。另燃放信號彈部分，也將約談車主到案，並依公共危險送辦。

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  • 屁孩騎車逆向又未戴安全帽，沿路更點燃信號彈行經派出所，態度囂張。（記者陳薏云翻攝）

    屁孩騎車逆向又未戴安全帽，沿路更點燃信號彈行經派出所，態度囂張。（記者陳薏云翻攝）

  • 屁孩騎車逆向又未戴安全帽，沿路更點燃信號彈行經派出所，態度囂張。（記者陳薏云翻攝）

    屁孩騎車逆向又未戴安全帽，沿路更點燃信號彈行經派出所，態度囂張。（記者陳薏云翻攝）

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