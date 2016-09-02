假冒檢警名義詐騙 活逮2名車手

2016-09-02 12:38

〔記者王駿杰／新竹報導〕新竹市警察局刑警大隊偵二隊1日接獲報案，指有詐騙集團假冒中央健保局客服人員與刑警，以積欠健保費另涉及毒品案為由，向新豐鄉一名陳姓女子要求見面，並出示銀行提款卡及密碼，藉此監管、調查；警方掌握情資到陳女家埋伏，將26歲高男與朱姓少男壓制，帶回偵辦。

警方指出，陳女接獲詐騙集團電話，對方假冒中央健保局客服人員，誆騙她積欠健保費，並將電話轉接一位自稱刑事警察大隊警官，先以涉嫌毒品案要求陳女配合調查，藉由訪談過程瞭解陳女持有的銀行帳戶及存款，再以資料外洩、遭冒辦帳戶已涉及毒品案為由，要陳女交付名下下提款卡及密碼，供其監管，陳女若不從或透露案情，就會被凍結、扣押名下所有帳戶金錢。

警方獲報後成立反詐騙專案小組，掌握時間趕往陳女家埋伏、監控，不久就看見高男與朱少假冒替代役和陳女接觸，兩人得手信用卡後，趁四下無人，便將口罩、墨鏡戴上，警方見機不可失，立即上前攔住兩人，當場查獲兩張陳女的信用卡，並扣得假地檢署分案調查清單、手機4支等物。

警方表示，高、朱兩人被抓後，警方至屋外敲門，告知陳女「妳被詐騙了！騙子已經抓到了。」但陳女已分不清真假警察，躲在家中悶不吭聲，警方苦口婆心勸了1個小時，並請陳女丈夫及鄰居協助，才讓她相信自己接到的是詐騙電話。

警方指出，高、朱兩人到案後坦承犯行，訊後依詐欺、偽造文書罪嫌移送法辦；事後，陳女對警方即時攔阻，反詐騙積極作為一再致謝，向警方表示不會再相信任何不明來電。