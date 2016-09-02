持槍台一線攔車搶劫 警逮暴走男

2016-09-02 12:43

〔記者顏宏駿／彰化報導〕今天上午彰化縣溪州鄉發生一起攔路搶劫的案件，王姓男子強行進入被害人所駕駛的汽車前座，掏出2枝槍要求交出錢來，被害人立即逃出車外報警，警方到場制伏王嫌，目前在警局偵訊中。

北斗警察分局獲報後，啟動快打動員警力到場，溪州所員警於溪州鄉萬景園藝中心舊大門前將王嫌逮捕，並起獲卡其色背包1只，內有烏兹槍、手槍各1把（均為玩具槍）、自製爆裂物一組（初判無火藥）、手榴彈2顆、電擊棒1支、手銬2組、狗鍊1條，密錄器1個、安眠藥與鎮定劑30顆、現金15萬5000元、童軍繩1條、鴨舌帽1個及口罩1個、手機3支。

經警方詢問王嫌供稱企圖以玩具手槍及衝鋒槍脅持民眾上車，並以手銬、童軍繩、自製詐彈、鎮靜劑等物控制被害人做為恐嚇取財之用。