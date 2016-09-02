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枋山漁民落海失蹤 大雨阻搜

2016-09-02  12:37

［記者陳彥廷／屏東報導］屏東恆春半島昨天非常不平靜，除白天釀4溺水，枋山鄉又再傳落海失蹤，疲於奔命的救難人員再重整旗鼓，今天一早齊聚枋山村海岸欲搜救，但迎來的卻是大雨所帶來的大浪，「能見度等於零！」，現正等待天氣好轉就儘速下海搜人。

岸巡人員昨天晚間約8時許接獲報案，指陳姓漁民出外收網，平常快速的收網，他卻直到晚間都未歸，焦急的家人趕緊報案，已持續搜索至今，今天威鯨救難協會更是一早就出動。

「能見度等於零！」救難人員表示，今天持續受大雨影響，西南沿海的大浪增加搜救難度，幾乎難以下水，水中所攪起的濁水和大浪，根本無法下水，先於岸邊待命再下水。

岸巡人員指出，63歲的陳姓男子，平常就在該附近海域下網捕魚，當天身著紅衣黑褲，疑因海象滑落海，提醒民眾近來岸邊大浪，民眾切勿靠近。

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  • 圖為恆春海岸遊客戲水。圖與文無關（資料照）

    圖為恆春海岸遊客戲水。圖與文無關（資料照）

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