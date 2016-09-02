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劈腿女告「小王」性侵 簡訊「老公」還清白

2016-09-02  11:59

［記者鄭淑婷／桃園報導］24歲徐姓男子去年7、8月間，透過手機交友軟體結識女網友，兩人在網路聊天4個月後見面，出遊後徐男將女網友帶回桃園市新屋區住處並發生性行為，事後徐男卻被女網友控告涉嫌性侵，徐男喊冤提出簡訊證明兩人是你情我願，當天有2次上床紀錄，女網友傳簡稱他「親愛的大肥豬」、「你能當我未來老公嗎」，桃園地檢署檢察官偵結予以徐男不起訴處分。

徐男辯稱，與女網友在住處很自然地發生性關係，完事後一起洗澡、相互愛撫，回到房間再度「做」了，載女網友返家途中順道帶她訪友、吃飯、購物，之後兩人的Line簡訊對話「親愛的大肥豬，開車回去要小心」、「你叫我北鼻，那我要叫你什麼」、「想你」、「親愛的，你可以當我老公，永遠走下去嗎」，他甚至傳訊詢問「我們以結婚前提交往嗎」，女網友還回他「可以啊」。

女網友偵訊時才坦白說，她確實曾與徐男交往，因為被男友發現，男友很生氣，要她報案控告徐男性侵，她自己完全沒有要提告的意思，也想撤回告訴。

檢察官從徐男及Line對話，認為女網友如果遭性侵，第一時間應該感到恐懼、報案，卻還能與徐男吃飯、出遊、傳親暱簡訊，與常理不符，而女網友聲稱是男友要求報案，顯見她控訴徐男性侵的真實性有疑，偵結予以徐男不起訴處分。

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  • 手機LINE，示意圖與文無關。（資料照）

    手機LINE，示意圖與文無關。（資料照）

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