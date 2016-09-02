涉詐貸案 新富鉅董座黃子愛等4人被訴

2016-09-02 12:15

〔記者謝君臨／台北報導〕與藝人蕭薔前男友林金龍有多筆地產糾紛的新富鉅公司董座黃子愛，被人檢舉疑涉超貸案件，指控黃女涉偽造不實文書，以不實名義向土地銀行貸得4億多元；台北地檢署調查後，今日依詐欺、偽造文書等罪嫌起訴黃子愛、總經理陳根恩、會計顏雪藝、特助呂翠峰，至於銀行楊姓經理、廖姓副理及謝姓承辦人，檢方則認定並不知情，處分不起訴。

檢方調查，101年9月時，黃女原以4億2000萬元向林金龍購買內湖一棟商辦及土地，經殺價後以4億元成交。

事後，黃女找下屬協助偽造不動產契約、假支票及交易明細，向土地銀行申貸，提出購買共花費11億2000萬元的不實證明；土銀初步鑑價，認定該筆房地產市值約5億多元，同意貸出4億元，黃女等於不花任何周轉資金，就順利取得房地產權。

去年3月，調查局台北市調處兵分3路，搜索黃子愛等人住處及公司，帶回黃子愛、土銀楊姓經理等11人，依違反《銀行法》等罪，諭令黃女100萬元交保，楊姓經理等人則分別以5到10萬元不等金額交保。

檢察官庭訊時，黃子愛否認犯行，辯稱「忘記了」，但會計顏雪藝及特助呂翠峰都坦承是受到黃女指示，顏雪藝更被黃女要求製作假支票。

檢察官調查後，認為黃子愛等人涉詐貸金額，尚未達到《銀行法》規定的門檻，因此僅依詐欺、偽造文書將黃等4人起訴，至於土地銀行楊姓經理等人部分，因銀行是依黃女所提供的擔保品價值貸款8成，而非依據買賣契約11億2000萬元貸款8成，檢方認定銀行並無與黃女勾結，也是受害者，因此將楊姓經理等3人不起訴。