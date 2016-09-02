又見媽寶！45歲男酒駕肇逃 老媽陪到案
2016-09-02 11:55
〔記者湯世名／彰化報導〕又見媽寶！45歲陳姓男子騎機車返家途中，行經彰化市線東路、水尾路時疑闖紅燈，撞上1輛橫跨路口的轎車，陳男起身後連忙騎車離開現場，讓轎車駕駛傻眼，警方據報循線將陳男傳喚到案，沒想到陳男竟由母親陪同到派出所，從頭到尾陪在身邊，其他員警見狀都私下說「45歲還要母親陪，真的是名符其實的媽寶！」最後酒測值為0.16毫克逾標準值，被警方依公共危險罪嫌函送法辦。
彰化警分局調查，陳姓男子8月30日晚間6時許騎機車行經彰化市線東路、水尾路口時，線東路方向為紅燈，不料陳男竟未停車直接闖紅燈，當場撞上1輛從水尾路口駛出的轎車，陳男連同機車倒地，機車車頭受損，旋即起身牽起機車催油門離開現場，讓駕駛轎車被撞的丁姓女子傻眼。
彰化警分局莿桐派出所據報派員到場處理，立即調閱路口監視器，2小時後循線將涉嫌肇事的陳姓男子傳喚到案，陳男由母親陪同進入派出所後，母親亦步亦趨緊跟在旁，連員警為陳男實施酒測時也陪在身邊緊盯，從頭到尾都沒有離開陳男身邊，一旁的員警見狀也不禁搖頭說「都45歲了還要母親陪，是還沒斷奶嗎？真的是名符其實的媽寶！」還有員警說「有膽肇逃，卻沒膽到案！」
經警方酒測，陳男酒測值為0.16毫克，已逾標準值，陳姓男子向警方表示，他稍早之前曾喝了一杯保立達B，沒想到會超標。
警方則指出，陳男可能是因為酒後騎車，因此在涉嫌肇事後才會立即騎機車離開現場，警訊後被警方依公共危險罪嫌函送法辦。
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