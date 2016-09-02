全家吸毒被關 藥頭出獄與同居人販毒全收押

2016-09-02 11:44

〔記者黃良傑／高雄報導〕綽號「米糕」的林姓藥頭一家4口全吸毒，妻子、2子全在關，林於去年剛關出來，又與蔣姓女藥腳同居，2人涉嫌販毒昨被高市刑大查獲，警方起出5.21公克毒品、壓模工具、夾鏈袋及本票，還搜出一本專記警方偵防車牌的筆記，販毒鴛鴦2人今遭聲押獲准。

刑大偵五隊透露，警方偵防車迴轉時疑被蔣女發現，2嫌匆忙欲從大寮區汽旅離開，刑大被迫提前收網，先將40歲蔣女壓制在地，再追捕56歲林男押回偵訊，2人否認販毒，供稱毒品是買來自己吸食，至於偵防車號資料是友人提供。

刑大上月查獲綽號「碗粿」藥頭及藥腳，紛紛抱怨毒品中盤「米糕」賣的毒品「混很大」，摻入葡萄糖等雜質，警方獲報鎖定林嫌，並發現他曾販毒判刑20年，去年才剛服刑出獄，林嫌的妻兒3人全因毒品案，目前都在監獄。

得知下線「碗粿」郭姓藥頭被逮，林嫌立即換車帶著蔣女離開鳥松租屋處，四處投宿汽車旅館，刑大昨埋伏跟監，終逮獲販毒鴛鴦，搜出海洛因2小包（毛重1.87公克）、二級毒品安非他命3小包（毛重3.34公克）、電子磅秤2台、大批夾鏈袋，以及疑販毒所得1萬2100元、壓模工具乙批、本票等證物，將2人移送法辦。