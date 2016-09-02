「鋼鐵爸」抗議奏效！氣喘運將撞死2人 重判定讞

2016-09-02 11:39

〔記者項程鎮／台北報導〕新北市運將傅寶勝去年開車時氣喘病發，逆向撞死禮儀社小開阮聖翔與鐘姓騎士2人，一審認定傅男氣喘發作陷入昏迷才會肇事，輕判9月，阮聖翔的父親阮橋本號召民眾上街抗議，被粉絲封為「鋼鐵爸」，高等法院改認定傅男明知無氣喘噴劑即應停靠路邊避難，卻繼續開車導致肇事，重判1年4月徒刑，上訴後被最高法院駁回定讞。

死者之一的阮聖翔年僅21歲，原本去年6月打算報考警察，父親阮橋本不捨兒子早逝，不僅替兒圓夢、舉辦別開生面的「車業開幕告別儀式」，還將愛子圖案刺在身上，並多次陳情抗議新海橋未設分隔島、設計不良，引發廣大網友迴響。

判決指出，去年4月19日晚上8點，58歲的傅男開車時咳嗽不止，行經新北市板橋國中時，他取出氣喘專用的氣管擴張噴劑欲使用，發現已用完，明知會對用路人造成重大威脅，卻仍繼續駕駛。

審理時，傅男辯稱此案純屬意外，傅男律師則主張，肇事屬「不可抗力」因素，新北地院依業務過失致死輕判9月，檢方和阮父不服上訴。高院審理時，痛斥傅男明知氣喘噴劑已用完，卻還執意駕駛，最終害死2人，加重改判他1年4月徒刑，上訴後被最高法院駁回定讞。