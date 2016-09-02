許厝分校學童尿液分次取樣 家長認較具公信力

2016-09-02 11:53

〔記者陳燦坤／雲林報導〕麥竂橋頭國小許厝分校學童因尿液檢測致癌物質偏高，遷校橋頭國小本校上課前夕，衛生福利部委託成大醫院今到校採樣，為比較孩子尿液致癌物質含量變化，這次接連2次採樣。

今天尿液採樣前，由成大主任秘書李政璋透過網路視訊，向家長說明採樣進行4次，每個月採樣1次，因昨天學童戶外教學，所以成大這次採樣今天及明天上午各1次，比較學童在學校與戶外尿液致癌物質硫代二乙酸含量變化，為了孩子健康，他建議家長配合遷校，家長聽完簡報，也覺得這次採樣化驗過程較謹慎，可以信任檢測結果。

不過，家長反映孩子拒絕回本校上課，在於之前回本校上課，曾與校本部學童發生衝突，現在得知又將回本校，部分學童即堅絕反對，縣教育處保證一定做好輔導工作，請家長放心。