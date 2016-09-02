新北腸病毒重症 再添1例

2016-09-02 11:22

〔記者何玉華／新北報導〕新北市1日新增確診1例腸病毒併發重症個案。

新莊3歲男童8月2日出現發燒、發疹、嗜睡與嘔吐等症狀，至診所就醫後症狀未改善，轉往大醫院就診後住院治療至今，檢體經確認為腸病毒71型，目前病況穩定。

衛生局調查，男童家中同住的1歲弟弟在7月底確診腸病毒，因兄弟皆為父母親自行照顧未就學，研判個案可能因接觸弟弟而感染，提醒家長照顧病童時，應更注意自己的預防措施，減少家中傳染機會。