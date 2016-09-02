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被控詐賣演唱會門票 前棒棒堂男孩「EDD」今不起訴

2016-09-02  11:29

〔記者錢利忠／台北報導〕前棒棒堂男孩「EDD」王勁中，被控假藉賣江蕙、韓團BIGBANG等演唱會門票詐財，遭曾被網友大讚「人美心也美」的護理師王珮珊等4女提告，王勁中事後與王珮珊及艾姓女友人和解，獲2人撤告；至於陳姓告訴人則屢傳未到庭，被認定無法舉證；李姓告訴人提告部分則屬於單純借貸糾紛，台北地檢署今將王勁中不起訴。

護理師王珮珊前年去基隆喝喜酒，途中剛好碰到男子墜樓意外，她立刻跪地替男子急救，救人畫面被媒體報導，外型姣好的她，因此被網友大讚「人美心也美」；未料，去年8月間，她請王勁中代購7張演唱會門票，付了2萬8400元卻沒收到門票，氣得對王勁中提告。

去年9月，王珮珊出面指控，指王勁中自稱能便宜買到BIGBANG演唱會門票，但她前後匯款2萬8400元購買，等了1個月卻遲未收到票，只好訴諸司法提告詐欺。

除王珮珊提告案之外，王勁中另遭陳姓、艾姓及李姓等3名女友人提告，除了與李姓女友人之間屬4萬5000元的借貸糾紛外，陳姓及艾姓女子，也是請王勁中代購江蕙、BIGBANG等演唱會門票，分別付了9000元及12800元，卻沒收到票而提告。

檢方考量陳姓女子經傳喚3次以上未到，認定陳女提告內容無法舉證；李姓女子則因王勁中自稱提款卡有問題，向她借款4萬5000元未還，此部分屬於民事借貸糾紛，尚不構成詐欺；至於王珮珊及艾姓女子，則已收到王勁中的還款，與王勁中達成和解並撤告，所以將王勁中不起訴。

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  • 王勁中自稱能便宜買到BIGBANG演唱會門票，但被害人前後匯款2萬8400元購買，等了1個月卻遲未收到票，只好訴諸司法提告詐欺。（資料照，記者黃欣柏攝）

    王勁中自稱能便宜買到BIGBANG演唱會門票，但被害人前後匯款2萬8400元購買，等了1個月卻遲未收到票，只好訴諸司法提告詐欺。（資料照，記者黃欣柏攝）

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