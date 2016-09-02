毒品通緝犯拒捕 累趴送醫
2016-09-02 11:10
〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市中壢警分局偵查隊員接獲線報，1日傍晚在中壢區莊敬路埋伏因毒品案被通緝的男子張心瑋（23歲），豈料他抵抗拒捕，卻因體力不支、毒癮發作，竟呼吸急促地累趴在地就逮。
警方憂心他的身體出狀況，緊急通報消防局派遣救護車將張心瑋先送到衛福部立桃園醫院接受治療，還好經過斷層、X光檢查，確認他並無大礙，才因他持有0.27公克安非他命，再追究他的毒品罪嫌。
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