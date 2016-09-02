投資法式餐廳挨告 劉喬安今不起訴

2016-09-02 10:52

〔記者錢利忠／台北報導〕「太陽花女王」劉喬安（本名劉依函），先前因涉跨國仲介賣淫案，一審被依妨害風化罪判刑6月，得易科罰金18萬元，緩刑2年；除此案之外，劉喬安另因開法式餐廳經營不善倒閉，而遭合夥人提告詐欺；台北地檢署調查後，認定詐欺罪證不足，今天將劉喬安不起訴。

今年5月12日，劉喬安因涉跨國仲介賣淫案，與同案被告「戴姐」戴君儀、室友鐘宜姿等人到台北地院開庭，庭訊後劉喬安為了投資餐廳挨告詐欺案，緊接著到北檢出庭。

當時劉喬安結束北檢庭訊後，先一鞠躬及雙手合十，並表示：「我現在會用全新的角度出發，歡迎大家重新認識我，辛苦大家了，謝謝。」