廟祝2人離奇死亡 原來是偷接電惹禍

2016-09-02 10:43

［記者楊政郡／台中報導］台中市沙鹿區朝興宮前主委張要高，101年間勾結水電工林木水偷接台電公司的電，拉了3盞投光燈，廟宇照明是夠了，卻一連發生離奇死亡，去年6月有線電視第四台吳姓員工，不知道爬過幾次，該次竟觸電抱在電桿上死亡，同年12月廟祝張要高也死亡，意外查出3年前這起偷電案，檢方發現電線裸露，導致吳姓工人觸電死亡，至於張要高已死亡不起訴，林木水依竊盜及業務過失致死起訴。

起訴書指出，朝興宮前主委張要高在101年5月間為了增加廟宇四周及廣場照明，竟雇用63歲水電工林木水直接從廟宇旁電線桿，私接電線到廟方裝設3盞投光燈，可是事後檢方發現，絕緣被覆之接頭竟裸露電源線，一但不小心碰觸會造成觸電，而該電桿上就有多條有線電視業者的電纜線附掛。

104年6月間群健有線電視的外包商吳姓工人，他多年來已爬過該電桿幾次，都相安無事，可是這次沒那麼幸運，正在電桿上施工時，身體碰觸到裸露的電緣，整個人就抱住電桿，手部、臉色明顯發黑，就一直掛在電桿上死亡，死狀甚為恐怖，由消防隊配合台電公司斷電後才把屍體救下來。

林木水坦承私接電線，但他否認犯行，認為他接的不會漏電，他也不是接上方裸露的那一條電線，檢方發現2條線接過來是同一條線，水電工難辭其咎，至於廟方主委張要高案發後同年12月死亡，給予不起訴處分，林木水依竊盜及業務過失致死起訴。