陳皓揚二度殺貓 北檢追加起訴

2016-09-02 10:29

〔記者謝君臨／台北報導〕澳門籍前台大僑生陳皓揚去年底因虐殺流浪貓「大橘子」，被台北地檢署依《動物保護法》起訴，但陳男於上月2日，又再度虐殺《動物誌》寵物餐廳認養的流浪貓「斑斑」；台北地檢署今再依違反《動物保護法》將陳男追加起訴，至於陳男被控竊盜部分，則因檢察官認為陳男將貓帶走就是為了殺害，而非意圖為自己或第三人不法之所有，因此竊盜部分不起訴。

據悉，北檢有鑑於陳男8月16日在台北地院開庭後遭民眾痛毆，連法警也被波及受傷，因而於同月23日在第三辦公室密訊陳皓揚。

8月18日，北檢曾傳喚《動物誌》餐廳老闆謝孟臻等3人，釐清相關案情，訊後請回，謝女歷經2小時庭訊後，面對媒體詢問陳皓揚出庭遭民眾痛毆一事，僅表示：「我們不希望生命受到傷害，對他也一樣」，不認同民眾對陳男使用暴力。

檢警調查，上月2日，《動物誌》寵物餐廳店貓「斑斑」離奇失蹤，店長謝女於4日下午向警方報案，提供門口監視器畫面，並在動保團體陪同下，指認在監視器中疑似擄走「斑斑」的男子，就是曾就讀台灣大學的25歲陳姓澳門僑生。

警方於本月7日約談陳嫌到案，他竟聲稱：「犯下『大橘子案』後壓力太大無處宣洩」，所以才會經由臉書鎖定「斑斑」再度犯案，冷酷供詞令警方咋舌。

陳男向警方表示，當時自己換裝前往捕獲「斑斑」，而後徒手一陣狂毆，直至斑斑失去生命跡象，他再將「斑斑」放進單車置物籃，一路騎往位於公館的自來水園區，將屍體扔入新店溪，警方詢後將他函送法辦。