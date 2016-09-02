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台東自撞車禍車頭全毀 所幸駕駛僅輕傷

2016-09-02  10:21

［記者王秀亭／台東報導］1名20歲台東女子今天上午7時許，由台東市開車南下行經台11線知本段時，疑高速行駛，失控撞上路中央的護欄，由於撞擊力道大，車輛前半部幾乎全毀，女駕駛一度卡在車內，經消防人員救出緊急送醫，幸運只有左手肘、左腳踝擦傷，縫合後無礙。

「碰！聲響大到，把睡夢中的我嚇醒。」發生事故的附近居民表示，聽到聲響後，趕緊外出查看，就見一輛黑色自小客車橫停在南下車道上，車頭幾乎全毀。

警消人員獲報後趕抵現場，見女駕駛卡在車內，意識清楚，立即用破壞器材將門拉開，救出陳女，送醫治療。

附近居民指出，發生事故時間是上午7時許，有許多趕著上班的車輛往來，而陳女駕駛的自小客車車速頗快，竟高速失控，偏移撞上護欄，得知女駕駛僅受到擦傷，直說「車毀人安，好加在，躲過一劫」。

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  • 自撞車輛前半部幾乎全毀。（記者王秀亭翻攝）

    自撞車輛前半部幾乎全毀。（記者王秀亭翻攝）

  • 台東市今天上午發生自撞車禍，女駕駛幸僅輕傷。（記者王秀亭翻攝）

    台東市今天上午發生自撞車禍，女駕駛幸僅輕傷。（記者王秀亭翻攝）

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