無老鍋員工側錄信用卡 至少10人受害
2016-09-02 10:58
〔即時新聞／綜合報導〕鼎王餐飲集團旗下的無老鍋，高雄分店一名員工去年底起協助犯罪集團側錄信用卡內碼資料，盜刷近55萬元，銀行察覺後報警。高雄地檢署偵查後依偽造信用卡罪起訴，該員工恐面臨3年以上、10年以下有期徒刑。
《蘋果日報》報導，無老鍋高雄苓雅店的27歲葉姓收銀員，去年12月和犯罪集團一名男子「阿文」合作，以每筆資料1000元的代價，替客人結帳時使用側錄機側錄消費者的信用卡資料，再由犯罪集團偽造信用卡盜刷。
葉男交付對方至少10筆資料，獲得1萬元報酬。後來受害消費者陸續發現信用卡遭盜刷，向銀行反映；花旗、永豐、遠東等銀行報案，並終止這些信用卡交易服務。
經統計，犯罪集團共盜刷124萬元，成功得手55萬元。葉男遭捕後也坦承犯罪，檢方依偽造信用卡罪起訴。
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