| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
紓解南下人潮 高鐵今晚加開1班次 國內大廠推出以玻璃製成的安心奶瓶 小週末時間 直擊「恬」心名模
 首頁 > 社會

無老鍋員工側錄信用卡 至少10人受害

2016-09-02  10:58

〔即時新聞／綜合報導〕鼎王餐飲集團旗下的無老鍋，高雄分店一名員工去年底起協助犯罪集團側錄信用卡內碼資料，盜刷近55萬元，銀行察覺後報警。高雄地檢署偵查後依偽造信用卡罪起訴，該員工恐面臨3年以上、10年以下有期徒刑。

《蘋果日報》報導，無老鍋高雄苓雅店的27歲葉姓收銀員，去年12月和犯罪集團一名男子「阿文」合作，以每筆資料1000元的代價，替客人結帳時使用側錄機側錄消費者的信用卡資料，再由犯罪集團偽造信用卡盜刷。

葉男交付對方至少10筆資料，獲得1萬元報酬。後來受害消費者陸續發現信用卡遭盜刷，向銀行反映；花旗、永豐、遠東等銀行報案，並終止這些信用卡交易服務。

經統計，犯罪集團共盜刷124萬元，成功得手55萬元。葉男遭捕後也坦承犯罪，檢方依偽造信用卡罪起訴。

廣告
  • 無老鍋驚傳員工協助犯罪集團側錄盜刷信用卡，至少10人受害。（資料照，記者張菁雅攝）

    無老鍋驚傳員工協助犯罪集團側錄盜刷信用卡，至少10人受害。（資料照，記者張菁雅攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 信用卡 側錄 無老鍋 犯罪集團 盜刷 盜刷信用卡
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧鳳梨醬鱈魚
焗烤蔬菜番茄
新鮮米挑選訣竅
微波迷思大破解
轉寄

標題：無老鍋員工側錄信用卡 至少10人受害


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月2日‧星期五‧丙申年八月初二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.