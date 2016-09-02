午休空檔還要賺！短裙OL接連進出摩鐵

2016-09-02 10:18

〔記者蔡清華／高雄報導〕一名著短裙剪俏麗短髮的OL午休時間，竟接連進出摩鐵，楠梓巡邏員警發現不單純，埋伏查獲女子從事色情交易，用手機Line約客，每次代價3000元。

楠梓分局楠梓派出所員警於8月30日13時15分執行便衣防搶勤務，行經轄內某一家汽車旅館前，發現1名身材姣好的年輕女子自內走出，旋即徒步約50公尺走入該轄另一間知名連鎖汽車旅館。

員警立刻在該旅館外埋伏等候，約於1小時後員警發現該名女子走出旅館，旋即有一名男子駕車離開，員警見時機成熟，即當場將2人分別予以攔查，雙方坦承有從事全套性交易行為，費用為新台幣3000元，其後於旅館房間內查獲該男子所使用過之保險套。

30歲劉姓女子表示，因性交易工作時間彈性自由，且薪資遠較一般工作優渥。男客則供稱，是從網路上認識該名女子，並利用手機Line軟體聯絡，相約在該汽車旅館進行性交易，全案依妨害風化罪嫌移送高雄地檢署偵辦。