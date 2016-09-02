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酒駕4次遭警查獲 辯稱身患重病需喝酒

2016-09-02  10:12

〔記者許展溢／苗栗報導〕苗栗縣竹南鎮黃姓男子渾身酒氣，昨天被正在執勤的警方攔查，隨即實施酒測，酒測值達0.57毫克，還辯稱因身體不適才喝酒，警方進一步調查發現黃男已有3次酒駕紀錄，今年5月應入監服刑，但未如期報到，7月遭通緝，訊後警方以不能安全駕駛罪通緝及違反公共危險案件移送苗栗地檢察署偵辦。

警方表示，昨天上午竹南警分局大同派出所所長徐國明與員警吳鶴群在公義、仁愛路口執行巡邏勤務，11時50分時，徐國明發現身穿黑色背心的黃男逗留在路口，左顧右盼，形跡相當可疑，疑似是曾被他查獲3次酒駕的男子，因此上前攔查，黃男發現警車靠近，便騎機車加速逃逸，員警見狀趕緊向前追緝，隨即在約駕駛500公尺後將他逮捕。

警方調查，黃男平日以打零工維生，居無定所，5年內已觸犯3次公共危險案件，辯稱因戶籍不在苗栗，才沒有收到司法文書，完全不知道要服刑，昨天又遭警方第4次查獲酒後駕車，更是辯稱因身體罹患重病，需要喝酒，令警方哭笑不得，詢後將黃男以不能安全駕駛罪通緝及違反公共危險案件移送苗栗地檢察署偵辦。

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  • 黃男酒駕辯稱因身體不適才需要喝酒。（記者許展溢翻攝）

    黃男酒駕辯稱因身體不適才需要喝酒。（記者許展溢翻攝）

  • 黃男在路口徘徊形跡可疑遭警攔查。（記者許展溢翻攝）

    黃男在路口徘徊形跡可疑遭警攔查。（記者許展溢翻攝）

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