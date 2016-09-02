酒駕4次遭警查獲 辯稱身患重病需喝酒
2016-09-02 10:12
〔記者許展溢／苗栗報導〕苗栗縣竹南鎮黃姓男子渾身酒氣，昨天被正在執勤的警方攔查，隨即實施酒測，酒測值達0.57毫克，還辯稱因身體不適才喝酒，警方進一步調查發現黃男已有3次酒駕紀錄，今年5月應入監服刑，但未如期報到，7月遭通緝，訊後警方以不能安全駕駛罪通緝及違反公共危險案件移送苗栗地檢察署偵辦。
警方表示，昨天上午竹南警分局大同派出所所長徐國明與員警吳鶴群在公義、仁愛路口執行巡邏勤務，11時50分時，徐國明發現身穿黑色背心的黃男逗留在路口，左顧右盼，形跡相當可疑，疑似是曾被他查獲3次酒駕的男子，因此上前攔查，黃男發現警車靠近，便騎機車加速逃逸，員警見狀趕緊向前追緝，隨即在約駕駛500公尺後將他逮捕。
警方調查，黃男平日以打零工維生，居無定所，5年內已觸犯3次公共危險案件，辯稱因戶籍不在苗栗，才沒有收到司法文書，完全不知道要服刑，昨天又遭警方第4次查獲酒後駕車，更是辯稱因身體罹患重病，需要喝酒，令警方哭笑不得，詢後將黃男以不能安全駕駛罪通緝及違反公共危險案件移送苗栗地檢察署偵辦。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 新生開學就讓家長不爽？這張學生名冊引熱議
- （獨家）全球第一！再拿A 彭淮南升13A央行總裁
- 美網》詹家姐妹擊敗中國女雙晉32強
- 嘉中人回憶 阿嫂簡餐確定熄燈
- 喝令球「進！」葉欣寧一桿進洞
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Civic groups warn of impending financial crisis
- 林全：核一核二如期除役 絕不延期
- 宏利人壽LPGA菁英賽》崔琦拉首回合暫居領先 徐薇淩並列第6
- 社論》裡應外合 強迫推銷「九二共識」
- 低壓帶影響全台有雨 2縣市發布大雨特報！
- 柯趙會無交集 大巨蛋將解約
- 即食珍珠熱銷 台灣吃得到了
- 星國茲卡疫情失控 大馬出現首起病例
- 自由廣場》高三亂象
- 無鉛交趾陶 兄弟檔製茶具、碗盤
- 寫真網紅奶壓翹美尻 床上示範高難度體位
- 珍貴老樹修成「樹棍」 夜鷺被迫搬家
- 《當紅妝扮》血色紅唇
- U18》布條事件延燒 「正點」主播也說話了
- 代總理若未續任 西班牙面臨第3度國會改選
- 巴西倒羅塞夫 拉美左派政府召回大使
- （影音）裘莉路邊做愛心 2倍價買下男孩布偶
- 美網》謝、詹「宿命對決」破局 雙詹拿中國替補開胡祭旗
- 巴西總統羅賽芙遭罷黜 上訴最高法院
- 黃志芳傳駐星 府：確定就公佈
- 英國研究：女性每天要比男性多花74分鐘在家事上
- 苦主手機號遭《W》公開 300多人打來找李鍾碩
- 轉頭就出現「眩暈」 及早就醫免心慌
- 筆電觸控面板需求大增 友達最受惠
- 證券行情表、證券表格
- 花樣年華癌逝 她捐錢捐大體
- 美濃輕旅行 慢遊客庄人文地景
- 徐若瑄喜宴爆料 嗆聲內傷
- 大巨蛋若解約… 歹戲恐得拖5年
- 中市公車延駛草屯 正式上路
- OPEC會前 沙國表示不增產
- 建仔「魔」幻之旅 鄭錡鴻佩服
- 翔絮芭蕾舞團 讓法國看見台灣
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 CTBA apologizes to evicted fans
- 玲瓏改名慶慶 圓夢發片
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：酒駕4次遭警查獲 辯稱身患重病需喝酒
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分