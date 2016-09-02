刮車惡客午夜出沒 民雄鄉長座車也遭殃

2016-09-02 10:04

〔記者蔡宗勳／民雄報導〕刮車惡客午夜出沒，嘉義縣民雄鄉公所周邊至少13部汽車遭殃，連停在公所後側停車場的鄉長座車也無法倖免，被刮得面目全非。

今天早上7點半左右，住在鄉公所後方的住戶準備開車上班時，發現愛車被刮花，再仔細一看，前後停在路邊的汽車全都遭到毒手，趕緊報案，警方據報抵達，發現公所後方與北側巷道及公所停車場內車子都遭毀損。

鄉公所主秘李國祥指出，昨天晚上近10時許還有同事在公所加班，離去前並無異樣，因而研判是深夜10時以後發生，初估有至少有13輛汽車遭破壞，警方現正搜證、調閱路口監視器中。

受破壞車輛疑遭鑰匙之類的尖銳物品割劃，幾乎深可「見骨」，而且範圍很大，受害車主心疼之餘，痛批刮車惡客太過份。