宜蘭市民宅失火 無人受困消防局搶救中

2016-09-02 08:16

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜縣消防局今天上午7點40分獲報，宜蘭市舊城西路49號發生住宅火警，出動宜蘭、員山、壯圍分隊救災人車前往搶救，目前無人受困，據屋主兒子表示，早上準備出門上班，突然聽到住宅後方有類似鞭炮的聲音，房子就燒了起來，可能是電線走火。

目前火勢已被消防人員撲滅，無人受傷，詳細起火原因有待調查。（08:27更新）