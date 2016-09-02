宜蘭市民宅失火 無人受困消防局搶救中
2016-09-02 08:16
〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜縣消防局今天上午7點40分獲報，宜蘭市舊城西路49號發生住宅火警，出動宜蘭、員山、壯圍分隊救災人車前往搶救，目前無人受困，據屋主兒子表示，早上準備出門上班，突然聽到住宅後方有類似鞭炮的聲音，房子就燒了起來，可能是電線走火。
目前火勢已被消防人員撲滅，無人受傷，詳細起火原因有待調查。（08:27更新）
看更多！請加入自由時報粉絲團
相關關鍵字： 火警
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 新生開學就讓家長不爽？這張學生名冊引熱議
- （獨家）全球第一！再拿A 彭淮南升13A央行總裁
- 美網》詹家姐妹擊敗中國女雙晉32強
- 嘉中人回憶 阿嫂簡餐確定熄燈
- 喝令球「進！」葉欣寧一桿進洞
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Civic groups warn of impending financial crisis
- 林全：核一核二如期除役 絕不延期
- 宏利人壽LPGA菁英賽》崔琦拉首回合暫居領先 徐薇淩並列第6
- 社論》裡應外合 強迫推銷「九二共識」
- 低壓帶影響全台有雨 2縣市發布大雨特報！
- 柯趙會無交集 大巨蛋將解約
- 即食珍珠熱銷 台灣吃得到了
- 星國茲卡疫情失控 大馬出現首起病例
- 自由廣場》高三亂象
- 無鉛交趾陶 兄弟檔製茶具、碗盤
- 寫真網紅奶壓翹美尻 床上示範高難度體位
- 珍貴老樹修成「樹棍」 夜鷺被迫搬家
- 《當紅妝扮》血色紅唇
- U18》布條事件延燒 「正點」主播也說話了
- 代總理若未續任 西班牙面臨第3度國會改選
- 巴西倒羅塞夫 拉美左派政府召回大使
- （影音）裘莉路邊做愛心 2倍價買下男孩布偶
- 美網》謝、詹「宿命對決」破局 雙詹拿中國替補開胡祭旗
- 巴西總統羅賽芙遭罷黜 上訴最高法院
- 黃志芳傳駐星 府：確定就公佈
- 英國研究：女性每天要比男性多花74分鐘在家事上
- 苦主手機號遭《W》公開 300多人打來找李鍾碩
- 轉頭就出現「眩暈」 及早就醫免心慌
- 筆電觸控面板需求大增 友達最受惠
- 證券行情表、證券表格
- 花樣年華癌逝 她捐錢捐大體
- 美濃輕旅行 慢遊客庄人文地景
- 徐若瑄喜宴爆料 嗆聲內傷
- 大巨蛋若解約… 歹戲恐得拖5年
- 中市公車延駛草屯 正式上路
- OPEC會前 沙國表示不增產
- 建仔「魔」幻之旅 鄭錡鴻佩服
- 翔絮芭蕾舞團 讓法國看見台灣
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 CTBA apologizes to evicted fans
- 玲瓏改名慶慶 圓夢發片
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：宜蘭市民宅失火 無人受困消防局搶救中
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分