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找白不找黑 傳夜店高價請高階警官之子當門神！

北市信義區夜店林立。（資料照，記者邱俊福攝）

2016-09-02  08:41

〔即時新聞／綜合報導〕台北市信義區夜店「MYST」相當熱門，媒體報導，「MYST」透過「找白不找黒」的方式，由警察當門神，避過風風雨雨。

《東森新聞雲》報導，台北市的夜店都是由幫派圈地，但「MYST」在諸多風雨中能置身事外，靠得就是「找白不找黒」，早期由高階警官坐鎮，隨後由一名北市高階警官之子接手。早期那名警官一度被冷凍，至今升遷不順，但最後仍安全下莊。

報導指出，知情人士表示，夜店門神收入相當高，是以插乾股的方式收錢，夜店生意好時每個月至少有近50萬元的收入，就算殺警案後生意蕭條，仍有近10幾萬的股息。

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