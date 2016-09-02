墾丁恐怖離岸流1日4溺 救生員提醒要鎮定
2016-09-02 08:00
注意岸邊暗流警告旗。（記者蔡宗憲攝）
〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春半島適逢大潮加上外圍低氣壓，陣陣大浪引發的恐怖離岸流，造成4人溺水，1死1命危慘劇，今晨仍在搜尋枋山失蹤民眾；昨救回中國婦人的救生員陳民凱特別提醒，離岸流出現的時機突然，一不小心就會被漂到外海，保持鎮定求救是首要法則。
墾管處遊憩課及各海域救生人員指出，「離岸流」主要是從海岸帶到海中的一種海流，主要是海面上起浪往岸際拍打後的拉回力量，如果遇上類似昨天中午的農曆大潮退潮，拉力會有恐怖加成效果，一個大浪的瞬間力量，連成年男子都會被拉出海面，如看到海域暗流警示旗切勿下水。
陳民凱說，類似昨天母女溺水情況，主要是不會游泳加上緊張，如果遇上突來的離岸流，不要嘗試逆流游回，而是保持鎮定，用省力的踩水或漂浮方式呼吸，呼叫或揮手尋求救援。
如果泳技尚可，可以順著離岸流的水流方向漂浮，再與沙灘平行的方向游離，脫離離岸流再轉向游回岸際；陳民凱也提醒，未受過救生訓練的民眾，遇到受困在離岸流的溺者，可呼叫動力工具協助或拋擲漂浮器具，儘快找消防人員協助，切勿冒險下水救人。
恆春半島昨天適逢大潮加上外圍低氣壓，陣陣大浪引發離岸流。（記者蔡宗憲攝）
救生員陳民凱提醒注意離岸流。（記者蔡宗憲攝）
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