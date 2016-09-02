| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
YouBike免費騎 大軍湧入爆發搶車大戰
 首頁 > 社會

墾丁恐怖離岸流1日4溺 救生員提醒要鎮定

注意岸邊暗流警告旗。（記者蔡宗憲攝）

2016-09-02  08:00

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春半島適逢大潮加上外圍低氣壓，陣陣大浪引發的恐怖離岸流，造成4人溺水，1死1命危慘劇，今晨仍在搜尋枋山失蹤民眾；昨救回中國婦人的救生員陳民凱特別提醒，離岸流出現的時機突然，一不小心就會被漂到外海，保持鎮定求救是首要法則。

墾管處遊憩課及各海域救生人員指出，「離岸流」主要是從海岸帶到海中的一種海流，主要是海面上起浪往岸際拍打後的拉回力量，如果遇上類似昨天中午的農曆大潮退潮，拉力會有恐怖加成效果，一個大浪的瞬間力量，連成年男子都會被拉出海面，如看到海域暗流警示旗切勿下水。

陳民凱說，類似昨天母女溺水情況，主要是不會游泳加上緊張，如果遇上突來的離岸流，不要嘗試逆流游回，而是保持鎮定，用省力的踩水或漂浮方式呼吸，呼叫或揮手尋求救援。

如果泳技尚可，可以順著離岸流的水流方向漂浮，再與沙灘平行的方向游離，脫離離岸流再轉向游回岸際；陳民凱也提醒，未受過救生訓練的民眾，遇到受困在離岸流的溺者，可呼叫動力工具協助或拋擲漂浮器具，儘快找消防人員協助，切勿冒險下水救人。

恆春半島昨天適逢大潮加上外圍低氣壓，陣陣大浪引發離岸流。（記者蔡宗憲攝）

救生員陳民凱提醒注意離岸流。（記者蔡宗憲攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 墾丁 恆春半島 溺水 離岸流
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧鳳梨醬鱈魚
焗烤蔬菜番茄
新鮮米挑選訣竅
微波迷思大破解
轉寄

標題：墾丁恐怖離岸流1日4溺 救生員提醒要鎮定


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月2日‧星期五‧丙申年八月初二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.