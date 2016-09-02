工作環境差 她49歲才下海
2016-09-02 06:51
〔記者王捷／台南報導〕警方今日凌晨到多處酒店、會館臨檢，發現一名李姓婦人神色不對勁，但李婦外貌不如一般酒店小姐充滿風塵味，警方向李婦要了身分證查證，這時才發現原來李婦是詐欺通緝犯，從中部到台南已逃了1年半左右，她向警方哀嘆，要不是為了一筆會錢，加上工作環境不好，也不會到台南下海。
今年49歲的李婦，在酒店中看起來很不一樣，臉上沒有過分的濃妝豔抹，也沒有穿的太露，因此看起來也比其他小姐更為衰老，讓警方很快就注意到她。
警方指出，當時李婦見到警員轉頭就離開，懷疑李婦有問題，因此先控制了出入口，才向李婦要證件查看，不料一查就發現李婦是詐欺通緝犯。
李婦見落網難逃，向警方供稱，她是中部人，2年前因為家裡突然需要錢，所以就倒了朋友20多萬元的會錢，她擔心朋友找上門，乾脆就搬離中部到台南討生活，不過台南就業環境不好，她找到的幫廚工作常常不到2萬元，為了能快速賺錢才下海。警方雖然體諒李婦的無奈，但訊後還是將李婦移送到地檢署歸案。
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