帥警「目色」好 關鍵一秒逮竊嫌「688」
2016-09-02 06:17
翁員嚮往成為維安特勤的一員，才剛剛受完山訓，回到派出所就展現好眼力。（記者王捷翻攝）
〔記者王捷／台南報導〕程姓男子偷走香客隨身攜帶的7萬元現金，警方發現程男的車牌號碼「688」相當顯眼，私下替他取了「688」這個綽號，但程男居無定所令案情一度膠著，豈料坐客運準備收假的翁姓警員，在客運上往窗外匆匆一瞥，竟然就發現程男機車停在公園路一帶廟口，下車後急忙趕往廟裡查看，將程男逮捕。
40歲的程男有竊盜、毒品前科，8月26日在北區一代廟宇偷走香客約7萬元台幣，警方獲報後立即展開追查，透過線報指出，程男對數字相當迷信，疑似是求神拜佛，換了一面「688」車牌。
雖然警方掌握了車牌、程男特徵，但是程男居無定所，讓警方找不到人，令警員私下氣得牙癢癢。
沒想到才剛剛受完維安特勤山訓的翁姓警員「目色」好，今日凌晨搭乘客運返回台南時經過公園路一帶，正巧程男也在公園路一帶的廟宇中睡覺，當時公園路上雖然黑漆漆，但翁員在客運經過廟前這一秒，剛好發現程男的好運車牌「688」。
翁員在客運站下車後，來不及換衣服，急忙趕往公園路上的廟宇，當時程男就躺在廟前睡得正香，立即呼叫警力支援，將程男逮捕。程男被逮後供稱偷得現金已經花盡，訊後將程男依竊盜罪嫌函送，有警員看見翁員眼利，直誇他「目色好」，也有警員說，是冥冥之中有定數，程男廟裡偷錢，廟前被逮。
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