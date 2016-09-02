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溪流垂釣遇黑熊襲擊 日勇翁徒手擊退

2016-09-02  02:20

〔中央社〕日本63歲老翁1日午後在群馬縣長野原町地藏川岸邊垂釣，突遭黑熊攻擊，右半身的頭部、手腕和小腿等遭咬傷，但擁有空手道高段位的老翁徒手刺擊熊眼，被擊退的黑熊往上游逃逸。

日本「每日新聞」報導，據長野原町和縣警長野原署表示，現場是溪流垂釣場所，身高約170公分的老翁垂釣時，體長約190公分的黑熊突然出現並站立起來撲向他，據信那是一頭亞洲黑熊。老翁徒手擊退黑熊後，僅受輕傷，自行前往町內醫院接受治療。

現場周邊農地，經常傳出農作物遭熊破壞情事，但長野原町農林單位負責官員表示，近幾年來都未曾聽聞町內有人因熊攻擊受傷案例。

長野原町已於1日在周邊道路和溫泉設施等設置看板，呼籲民眾提高警戒。獵友會則預定2日早上設置捕熊用獸籠。

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