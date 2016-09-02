紐西蘭外海傳規模7.2大地震
2016-09-02 01:20
〔中央社〕美國地質調查所（USGS）表示，紐西蘭外海今天發生規模7.2大地震。
地質調查所說，這起地震的震央在吉斯伯恩（Gisborne）東北方約169公里海域，震源深度30公里。
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