紐西蘭外海傳規模7.2大地震

2016-09-02 01:20

〔中央社〕美國地質調查所（USGS）表示，紐西蘭外海今天發生規模7.2大地震。

地質調查所說，這起地震的震央在吉斯伯恩（Gisborne）東北方約169公里海域，震源深度30公里。