日本成人片達人 教你一眼分辨正盜版
2016-09-02 00:07
羽部康裕指出成人片正盜版分辨技巧。（記者陳薏云攝）
［記者陳薏云／新北報導］保二總隊刑偵一隊日前接獲日本「知的財產振興協會（IPPA）」消息，表示台北有三處成人片販賣店公然販售盜版R片，警方循線查獲6萬片盜版成人光碟，侵權市值高達新台幣6000萬元，IPPA在華辦事處代表羽部康裕特別介紹正盜版分辨技巧，希望大家能支持正版。
日本「知的財產振興協會（IPPA）」共有240間日本成人影像片商加入，主要目的在保護成人片著作權，擬定盜版對策。此次台灣查獲6萬片盜版成人片，讓日本片商相當震怒。
羽部康裕拿著正盜版成人片表示，除最容易分辨的膠盒精裝與塑膠袋裝差別外，正版成人片一定有「知的財產振興協會（IPPA）」的審查標誌，另背面必會寫上出版者姓名；再者，正版片上一定有出版商的標誌，影片內也會有片商浮水印，以上都是盜版成人片不會有的。
羽部康裕表示，從2014年就已在注意台灣的盜版成人片市場，近年卻愈發猖獗，此次跨海向台灣警方通報，將盜版販賣商一網打盡，遭逮的楊姓、周姓、陳姓嫌犯皆有過違反著作權法前科。此次再犯，恐將加重刑責。
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