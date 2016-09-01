盜伐台中港公園龍柏 通緝犯被逮
2016-09-01 22:54
〔記者歐素美／台中報導〕因竊盜及槍砲案遭通緝的蔡姓男子，涉嫌盜伐台中港中二路港區公園栽種的40年龍柏，經台中港務警察總隊調閱監視器循線逮捕，移送法辦。
台中港中二路港區公園的1株具有40年樹齡的龍柏，今年7月底被發現遭人盜伐，台中港務警察總隊獲報後立即成立專案小組積極偵辦，經調閱案發現場周邊路口監視器畫面，過濾比對後發現一 輛小客車於案發時段連續進出港區公園，涉案嫌疑重大。
台中港務警察總隊鎖定車主為蔡姓男子（35歲，清水人），因蔡男曾有竊盜、傷害、毒品、槍砲等多項前科，並因竊盜及槍砲等罪嫌遭到通緝，居無定所，四處流竄犯案，被許多警察機關鎖定亟欲緝捕到案。
台中港警務總隊積極佈線埋伏，發現蔡嫌潛逃返回清水區住處，隨即發動圍捕，因蔡嫌身高超過180公分、體重破百公斤，身材魁梧、孔武有力，頑強拒捕，刑警隊人員與蔡嫌纏鬥近10分鐘才順利將蔡嫌上銬，蔡嫌坦承盜伐龍柏，警方依法移送。
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