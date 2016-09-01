獨家》強盜集團首腦 栽在援交妹手裡
2016-09-01 23:02
市警三分局新任的年輕所長林世璿腦筋動得快，先找到假援交真詐騙歹徒使用的假照片，再去引通緝犯張仔出洞。（記者王捷翻攝）
〔記者王捷／台南報導〕真是用心良苦阿！老警員為逮捕在中部地區作惡多端的通緝犯竟要裝可愛。綽號「張仔」的歹徒被通緝後躲在新市地區，警方為了抓人，老警員扮成女大生，還揚言要獻出青春肉體，才突破的張仔戒心，將他逮捕到案。
警方指出，37歲張仔有強盜、毒品與殺人未遂前科，是強盜集團首謀，還有5名黨羽在逃，今年他得知自己遭到通緝後，躲到新市地區藏匿，由於張仔戒心重，令案情一度陷入膠著。不過，警分局年輕所長腦筋動得快，得知張仔喜把年輕嫩妹，要所內警員申辦假交友帳號，先找到詐騙援交歹徒使用的假照片，再角色扮演「小花」突破心防。
經過1個多月聊天，小花照三餐打招呼，警員值勤時不僅要陪張仔熬夜聊天，還要研究同事女兒、同事女友的生活型態、交友圈以及聊天用語，張仔警戒心漸漸鬆懈甚至主動約小花出門。
警方發現漸漸可以掌握張仔言行，要警員假裝矜持，推託要打工不能出門，豈料張仔二話不說要給小花5000元當零用錢，不過要求小花要陪張仔到摩鐵過夜，小花也答應這起桃色交易。
警方見機不可失，要警員先約張仔到市區餐廳吃飯見面，先聊一聊培養一下感情，以免開房尷尬。張仔聞訊樂不可支，馬上應約前往餐廳，卻不曉得警員早有埋伏，當扮演小花的警員上前斥喝：「張仔趴下！」這時張仔才得知因為色慾薰心，被警方智取，訊後警方將張仔送到地檢署歸案，並擴大調查其他黨羽流向。
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