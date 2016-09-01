直擊》抓寶巧遇小偷 女子幫超商店員抓竊賊

2016-09-01 22:51

〔記者陳恩惠／台北報導〕抓寶卻抓到賊！鍾姓女子前天晚間訪友，雙雙在北市大同區超商用完餐後，玩起寶可夢「抓寶」，卻意外拍到有毒品前科的余姓男子，涉嫌將2瓶脆瓜和豆腐乳藏入褲口袋中，只結1瓶茶飲料便離開，鍾女見義勇為，一路尾隨追出店外，大聲喝斥「先生，你偷東西喔！」一邊阻止企圖逃離的余男，一面要店員報警；大同警分局延平派出所員警到場，起出另1瓶贓物，余男當場向警哀求，希望能賠錢了事，仍遭警方依竊盜罪送辦。

鍾女事後將自己全程蒐證的影片貼在臉書，同時寫下「還原現場，就說人不能做壞事…想說要去抓寶，結果抓的是…＃警察杯杯可以換一隻鯉魚王嗎？」貼文一出，她的朋友紛紛按「讚」，也留言要她注意安全，鍾女說，由於曾在超商打工過，意外看見余男的眼神不時偷瞄向店員，驚覺有異，緊盯對方的動作，果然發現余男將偷得的2小瓶罐頭，分別藏放在短褲口袋中；鍾女事後回應友人貼文說，「筆錄一做就2個小時，害我沒抓到寶，不知道抓賊的獎勵可以換1隻鯉魚王嗎？」

大同分局延平派出前天晚間9時12分據報，北市長安西路超商內有小偷，警員張宏銘趕往，發現行竊的余姓男子與鍾姓女子雙雙拉扯，周姓店員在旁協助，鍾女對著余男直呼「小偷」，張員隨即上前分開雙方並制伏余男。

周姓店員指稱，曾注意余男多次到超商購物時，好像有偷東西，沒想到這次會被眼尖的鍾女看見，暗中觀察余偷了愛之味脆瓜、豆腐乳各1瓶，然後藏入褲口袋中，未付帳就離開。

警方調查，45歲余姓男子有多次毒品、竊盜前科，2年前才出獄，沒想到又犯案，余男被被捕後，苦苦哀求警方，頻求饒表示「我可以還錢的，拜託放了我！」由於竊盜為公訴罪，訊後依法送辦。

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