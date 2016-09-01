桃園廚餘桶嬰屍案解剖 男嬰疑有過呼吸非死胎
2016-09-01 21:01
［記者鄭淑婷／桃園報導］桃園市前天發生廚餘桶嬰屍案，楊梅警分局循線查出30歲、在台北市工作的印尼籍逃逸女外勞「雅妮」涉案，訊後依殺人罪、遺棄屍體罪送辦，桃園地檢署檢察官今天會同法醫解剖遺體，根據肺部狀態初步研判，男嬰有可能已是「人」非「胎」，身體沒有明顯外傷，將進一步比對DNA確認女外勞就是媽媽，並採樣化驗釐清男嬰確切死因。
女外勞供稱，在雇主家急產後男嬰就沒有呼吸心跳，印尼人產下死嬰都是自行處理丟棄，才會趁清晨無人時丟進社區廚餘桶；男嬰屍體跟著廚餘回收到桃園市新屋區一處養豬場被發現，檢警表示，男嬰的屍體臍帶仍連著胎盤，已經有形體但尚未足月，需透過解剖釐清男嬰是否曾有過呼吸，確認男嬰已成「人」或者仍在「胎」的階段，關乎媽媽有無觸犯刑法的關鍵。
檢方指出，刑法殺人罪有關「人」的定義，胎兒尚未出生或是出生卻未曾有過呼吸即自然死亡，在法律上不能被認定是自然人，就無法針對媽媽追究刑責，但如果出生後曾有過呼吸即為「人」，必須釐清嬰兒的確切死因，再追究母親是否涉及殺人或過失致死。
檢方會同法醫解剖男嬰遺體，男嬰遺體沒有明顯外傷，從肺部的狀態初步研判，男嬰出生後疑有過呼吸，可能已是「人」而非「胎」，需透過顯微鏡複驗確認，另，將比對男嬰與女外勞的DNA確認母子關係，並採樣化驗釐清男嬰確切死因。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- MLB》王建民受傷前 一數據高居全隊之冠
- 美網》謝淑薇又退賽 與雙詹「宿命對決」破局
- 兆豐案延燒 中華信評：若確實洗錢 可能影響評等
- 華航長榮談合作 何煖軒：有錢大家一起賺
- 小確幸！ 巴國將發給農民500萬支手機
- 《南迴搞軌案更二審》李泰安及兩侄 判賠台鐵5096萬
- 新竹公園慶百歲 玻藝節「舉杯喝采」
- 二監辦烘焙班 10收容人學藝
- 廢特偵組成定局 明年事務費剩153萬
- U18》舉布條爆衝突 熱血主播轟「政治滾出體育圈」
- 她花樣年華往生捐出所有 「身體也不吝惜」
- 日職Live》陳冠宇5.2局好投奪勝 率羅德擊退歐力士
- 新北查核4親子餐廳 環境衛生有缺失
- （影音）徐若瑄藏傷嗆聲 踩場何潤東大婚
- 大家談
- 美網》大爆冷門 溫網亞軍拉奧尼次輪出局
- 足球員心肌梗塞 22次電擊奇蹟保命
- 余皓然憂兒鬧人命 禁攜女過夜
- 崇佑印度子公司9/12開幕 訂單看到年底
- 捷運環狀線道路 配合打造「微笑大道」
- 杜德偉顧抓寶 孕妻遭冷落險翻桌
- 中秋火車票秒殺 交長︰有票就能回家
- 93桃園市金門日 青埔棒球場辦職棒嘉年華
- 棒協撕毀「台灣就是台灣」布條 台中市要求改進
- （影音）有奶便是娘！徐若瑄放大絕懲罰貪吃兒
- 原民正義委員會 推選首名代表破局
- 嘉中生的回憶！「阿嫂簡餐」要收店
- 社論》大家都要放下心中的魔法棒
- 破壞預算法律 巴西總統羅賽芙遭罷黜
- IS發言人被炸死 美俄搶功
- 特偵組預算大砍 北檢擴增肅貪人力
- 中正公園OT招商 5度流標
- 辜寬敏自爆 阿扁要他把智庫給凱達格蘭基金會
- 國道或快速道／變換車道未打方向燈 今起罰6千
- 助警抓賊 巡守隊長好英勇
- G20歐習會將談兩岸關係 外交部：掌握雙方討論議題
- 9.1記者節 柯Ｐ推薦2016新聞攝影展
- 宜縣府接管礁溪溫泉森林風呂 現場發生推擠衝突
- 古天樂不畏茲卡病毒 40度高溫扒衣曬肌
- 日職》吳念庭連11打數槓龜 軟銀單局吃6分奪勝
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：桃園廚餘桶嬰屍案解剖 男嬰疑有過呼吸非死胎
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分