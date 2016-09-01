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桃園廚餘桶嬰屍案解剖 男嬰疑有過呼吸非死胎

2016-09-01  21:01

［記者鄭淑婷／桃園報導］桃園市前天發生廚餘桶嬰屍案，楊梅警分局循線查出30歲、在台北市工作的印尼籍逃逸女外勞「雅妮」涉案，訊後依殺人罪、遺棄屍體罪送辦，桃園地檢署檢察官今天會同法醫解剖遺體，根據肺部狀態初步研判，男嬰有可能已是「人」非「胎」，身體沒有明顯外傷，將進一步比對DNA確認女外勞就是媽媽，並採樣化驗釐清男嬰確切死因。

女外勞供稱，在雇主家急產後男嬰就沒有呼吸心跳，印尼人產下死嬰都是自行處理丟棄，才會趁清晨無人時丟進社區廚餘桶；男嬰屍體跟著廚餘回收到桃園市新屋區一處養豬場被發現，檢警表示，男嬰的屍體臍帶仍連著胎盤，已經有形體但尚未足月，需透過解剖釐清男嬰是否曾有過呼吸，確認男嬰已成「人」或者仍在「胎」的階段，關乎媽媽有無觸犯刑法的關鍵。

檢方指出，刑法殺人罪有關「人」的定義，胎兒尚未出生或是出生卻未曾有過呼吸即自然死亡，在法律上不能被認定是自然人，就無法針對媽媽追究刑責，但如果出生後曾有過呼吸即為「人」，必須釐清嬰兒的確切死因，再追究母親是否涉及殺人或過失致死。

檢方會同法醫解剖男嬰遺體，男嬰遺體沒有明顯外傷，從肺部的狀態初步研判，男嬰出生後疑有過呼吸，可能已是「人」而非「胎」，需透過顯微鏡複驗確認，另，將比對男嬰與女外勞的DNA確認母子關係，並採樣化驗釐清男嬰確切死因。

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  • 桃園市前天發生廚餘桶嬰屍案，楊梅警分局循線查出30歲、在台北市工作的印尼籍逃逸女外勞「雅妮」涉案，桃園地檢署檢察官今天會同法醫解剖遺體，根據肺部狀態初步研判，男嬰有可能已是「人」非「胎」。（資料照，記者李容萍翻攝）

    桃園市前天發生廚餘桶嬰屍案，楊梅警分局循線查出30歲、在台北市工作的印尼籍逃逸女外勞「雅妮」涉案，桃園地檢署檢察官今天會同法醫解剖遺體，根據肺部狀態初步研判，男嬰有可能已是「人」非「胎」。（資料照，記者李容萍翻攝）

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相關關鍵字： 印尼 外勞 嬰屍 廚餘桶 棄屍 男嬰 餿水桶
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