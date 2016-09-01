小時候也被欺負過 憂鬱男讓員警大嘆「萬惡霸凌」

2016-09-01 20:25

〔記者吳政峰／基隆報導〕霸凌一時，傷害一世！

24歲宋男小時候遭到同學霸凌，不敢社交，長大後幾無朋友，除罹患憂鬱症，還四處花錢尋求安全感，上月底口袋空空，情緒低落，走到海港旁散心，看到基隆市第二警分局正濱派出所大門敞開，突然哭了，走進去說「我心情不好！」警員黃冠傑聆聽他的傾訴，並連絡其父來處理，看著父子倆走出派出所的背影，黃冠傑腦海浮現自己以前被欺負的情景，大嘆「萬惡霸凌」。

宋男家住基隆安樂區，個性內向，小時候常被同學欺負，缺乏安全感，長期累積形變成憂鬱症，領有身心障礙手冊，目前在便利商店打工，每個月可賺得1萬9千元，加上父親與姑姑每個月給5千元，經濟不虞匱乏。

宋男無朋友，只好一人吃飯、逛街、買文具、甚至「畫眉」，花錢買安全感，父親不希望他當「月光族」，多念了幾句，卻被誤認不愛他，不被諒解。

上月31日晚間7時許，宋男用罄薪餉，又等不到父親，心理空虛，獨自一人到正濱漁港旁，看到燈火通明的正濱所，突然間哭了，主動走進去對黃冠傑表達心情鬱悶之意，盼能陪他「聊聊天」。

黃員聽完宋男淚訴心路，便以自身經歷為例，指自己也曾受到霸凌，但透過強化心理素質、尋求家人師長協助、學習與同儕相處等方式，度過那段低潮期，依此鼓勵宋男重新站起來。

宋男吃完黃員提供的泡麵，倒頭就睡，宋父趕到警所看到愛子眼角還噙著淚水，萬分不捨，答應以後要花更多時間相伴。