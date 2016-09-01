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姊妹花夜跑遭男襲胸熊抱 檢方起訴

2016-09-01  20:08

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣31歲姜姓男子今年5月30日晚間，在湖口鄉中興國小對正在運動的溫姓姊妹襲胸熊抱，姊妹倆極力反抗，姜男竟推姊姊去撞牆，把妹妹推倒在地毆打，因剛好有路人經過，姜男跳上機車逃跑。新竹地檢署依妨害自由、強制猥褻罪起訴。

溫姓姊妹指控，當晚8點多她們結伴到中興國小夜跑，姜男突然衝過去熊抱襲胸，2人死命反抗，妹妹一腳踢中姜男下體，姜男惱羞成怒，把姊姊推去撞牆，並推倒妹妹毆打頭部，過程中還想「再摸一次」，當時正好有居民路過，姜男才罷手，跳上機車逃走。

警方獲報後查出是前科累累的姜男，立即逮捕偵辦。姜男到案時坦承有動手，辯稱「認錯人」、「誤會一場」，然檢警並不採信，全案依妨害自由、強制猥褻起訴。

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  • 姊妹花在學校外夜跑時，慘遭色狼襲胸。（資料照，記者廖雪茹攝）

    姊妹花在學校外夜跑時，慘遭色狼襲胸。（資料照，記者廖雪茹攝）

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